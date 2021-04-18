شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتسلم 35 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مدينة القامشلي بسوريا وفد روسي رسمي برئاسة، آنا كوزنتسوفا، رئيسة مفوضية حقوق الطفل لدى رئيس روسيا، وذلك لتسلم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عوائل مسلحي تنظيم "داعش".

وأفادت دائرة العلاقات الخارجية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في موقعها الرسمي على "فيسبوك" بأنه "وصل اليوم الأحد ، وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، برئاسة السيدة آنا كوزنتسوفا، رئيسة المفوضية، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو، وذلك لتسلم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عوائل تنظيم داعش الإرهابي".