شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلزم نية الصوم عند كل سحور وهل التلفظ بها واجب؟.. «الفوزان» يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم تبييت النية لكل يوم من رمضان.

وتلقى الشيخ “الفوزان” استفسارا بشأن ما إذا كانت النية عند كل سحور في شهر رمضان لازمة أم أنه يكتفي بنية صيام الشهر كله في أول يوم فقط.

وأجاب الفوزان بقوله: “هناك نيتين، نية عامة بإعلان صيام شهر رمضان في أوله، ونية خاصة بكل يوم وهي أن ينوي الصائم عند السحر بأنه سيصوم هذا اليوم منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس”.