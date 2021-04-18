شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة» ينبّه: موعد لقاح كورونا قد يكون الأهم في حياتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، على أهمية الحصول على لقاح كورونا، مخاطبا الجميع بقوله: “موعد لقاح كورونا قد يكون الأهم في حياتك” في إشارة منه إلى أن اللقاح ينقذ الحاصلين عليه من خطر الموت بالفيروس.

وكشف العبدالعالي عن أن إقبال النساء للحصول على لقاح كورونا ضعيفا، ودعا النساء للطمأنينة حول اللقاح مؤكداً مأمونيته ومفعوله ضد فيروس كورونا المستجد، كما كشف متحدث الصحة عن رصد تجاوزات في المطاعم أثناء شهر رمضان المبارك، داعياً جميع المطاعم.

وناشدت وزارة الصحة بشكل فوري كبار السن من الفئة العمرية من (75) عامًا وأكثر، للتوجه إلى أقرب مركز لقاحات كورونا في كافة مناطق المملكة، للتطعيم بلقاح كورونا ، دون حجز موعد مسبق.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 916 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 907 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 388,702 حالة، فضلًا عن تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6823 حالة.