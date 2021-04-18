شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بين الإناث إلى 55% مؤخراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين الإناث لأكثر من نصف إجمالي الإصابات بالمملكة مقدرا النسبة بـ55%، مبررا ذلك بقلة الإقبال منهن على التطعيم بلقاحات كورونا.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا، اليوم الأحد، إلى أن تطورات كورونا داخل المملكة لا تزال مرحلة قلق ومتابعة ورصد لحالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، لافتا إلى ارتفاع الإصابات العالمية إلى 141 مليون حالة و3 ملايين حالة وفاة.

ولفت إلى رصد سلوكيات غير جيدة في المطاعم والمقاهي وبعض المراكز التجارية، لافتا إلى أن تلك السلوكيات سبب رئيسي في ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي، مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكد متحدث الصحة على أن أخذ لقاح كورونا لا يؤثر بأي شكل على نتيجة فحص الفيروس، مذكرا بفتوى مفتي المملكة بأن التطعيم بلقاح كورونا لا يفطر الصائم، ومن ثم لا حاجة لتعديل المواعيد لما بعد الإفطار.