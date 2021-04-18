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شكرا لقرائتكم خبر عن طوال شهر رمضان.. بدء خط المصحف والأربعين النووية بأيادٍ وطنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت دارة الملك عبد العزيز، اليوم الأحد، بدء عدد من الخطاطين الوطنيين في خط المصحف الشريف وأحاديث “الأربعون النووية”.
وقال حساب “الدارة” على تويتر، إن هذا العمل يأتي تنفيذاً لمخرجات ملتقى خط الوحيين الشريفين في المملكة، مبينة أن الخطاطين سيواصلون العمل حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأطلقت الدارة في أبريل الماضي، ملتقى خط الوحيين الشريفين، لتعريف الخطاطين بطريقة كتابة المصحف الشريف والسنة النبوية وضوابط هذه الكتابة.
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