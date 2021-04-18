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6 ملايين جرعة من اللقاح الصيني وصلت إلى إندونيسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين  أن 6 ملايين جرعة من لقاح من شركة "سينوفاك" الصينية وصلت إلى مطار "سويكارنو-هاتا" الإندونيسي بإقليم بانتن، اليوم الأحد، كدفعة ثامنة من اللقاح إلى إندونيسيا، طبقاً لما ذكرته وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي على الإنترنت بأمانة الرئاسة الإندونيسية في حسابه على يوتيوب "اليوم تلقينا ستة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، كجزء من 140 مليون جرعة، سنحصل عليها في عام 2021 ".

وحتى الآن حصلت إندونيسيا على 59.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، الذي يمكن استخدامه في إنتاج 47 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس من قبل شركة "بي تي بيو فارما" الإندونيسية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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