استطلاع: كورونا يحد من رغبة الألمان في السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

هل تخطط للقيام برحلة سياحية؟.. سؤال صعب تم توجيهه للألمان "عشاق السفر" وسط تفش جديد لكورونا، ولكن نتائج الاستطلاع ليست قاتمة.



وأظهر استطلاع حديث أن تفشي وباء كورونا يحد من رغبة الألمان في قضاء عطلات.

وجاء في استطلاع تم إجراؤه بتكليف من شركة الاستشارات "بي دابليو سي" أن 31% تقريبا من الألمان لم يحسموا أمرهم حتى الآن، فيما إذا ما كانوا سوف يسافرون في عطلة هذا العام أم لا.

وبالنسبة لنحو 28% ممن شاركوا في الاستطلاع فإن السفر في عام 2021 ليس مطروحا.

وذكر 15% فقط ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم حجزوا بالفعل رحلة لقضاء عطلة، وذكر 27% آخرون أنهم لم يحجزوا رحلات حتى الآن، إلا أنهم يخططون لذلك.

ولكن حتى بالنسبة للأشخاص الذين يخططون لقضاء عطلات على الرغم من تفشي وباء كورونا، فإن الوباء له تأثيرات ملموسة على خطط السفر الخاصة بهم.

وذكر أكثر من ثلثي هؤلاء الأشخاص أنهم من المحتمل -أو حتى بالتأكيد- سوف يلغون رحلاتهم، إذا ارتفع خطر الإصابة بالفيروس في وجهة سفرهم أو اضطروا للدخول في حجر صحي عند العودة إلى ألمانيا، بحسب الاستطلاع.

وذكر ثلاثة من كل عشرة أشخاص من المشاركين في الاستطلاع أن السفر لقضاء عطلة متوقف بالنسبة لهم على الحصول على تطعيم ضد كورونا قبل موعد السفر.

وأظهر الاستطلاع أن أغلب الراغبين في السفر يرغبون في قضاء عطلاتهم داخل ألمانيا هذا العام، ثم تأتي الدول الأوروبية في المرتبة الثانية كوجهة سفر بالنسبة لهم، ثم يليها في المرتبة الثالثة وجهات سفر بعيدة خارج القارة العجوز.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يخططون للسفر هذا العام فقد أظهر الاستطلاع أن ذلك يرتبط غالبا بتفشي الوباء، حيث ذكر 58% منهم أنه يرتفع لديهم خطر الإصابة بالعدوى، وذكر 39% أنهم وجدوا القيود المتوقعة في مكان قضاء العطلات كبيرة للغاية، وذكر ثلثهم تقريبها أنهم لا يستطعيون القيام بعطلة هذا العام.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و142262 بعد تسجيل 19185 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 79914 بعد تسجيل 67 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن معهد أبحاث السوق "أبينيو" أجرى هذا الاستطلاع بتكليف من شركة "بي دابليو سي" للاستشارات في أبريل/نيسان الجاري وشمل 1002 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما.