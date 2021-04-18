عمليات واسعة لتعزيز الأمن في العراق تحقق نتائج مهمة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيانين تلقتهما "سبوتنيك"، اليوم، أنه وبناء على معلومات دقيقة نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد واجب تفتيش في عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها وتمكنت من ضبط مسدسين وأعتدة مختلفة و21 إطلاقة.

وأضافت الخلية، أنه تم إلقاء القبض على 4 متهمين وبحوزتهم كمية من مادة المخدرات والكرستال.

ونوهت الخلية: "بعد ورود معلومات استخبارتية تفيد بوجود كدس للعتاد خرجت قوة مشتركة من قيادة عمليات ديالى بواجب تفتيش في قرية السواجن ناحيه هبهب، شرقي البلاد، حيث عثرت على 3 قنابر هاون عيار 82 ملم وقنبرة هاون عيار 60 ملم".

وكشفت عن شروع قوة من قيادة عمليات الأنبار بواجب تفتيش في قضاء الكرمة منطقة الصبيحات، غربي البلاد، وعثورها على 13 عبوة ناسفة على شكل صفيحة معدنية وقيامها بتفجيرها موقعيا.

وأكملت الخلية "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ووفقا لمعلومات استخبارية، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة، أقصى جنوب العراق، واجب تفتيش وتطهير عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها حيث ألقت القبض على 66 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت 3 بنادق Ak ومسدسا".

واختتمت خلية الإعلام الأمني العراقي بأن "قوة مشتركة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك، شمالي البلاد، خرجت بواجب تفتيش وتطهير المنطقة المحصورة من قرية دور السد الى المنطقة المقابلة لقرية شبنتة، حيث تم العثور على 7 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.