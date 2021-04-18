لبنان... دياب يتوجه إلى قطر في زيارة تستغرق 3 أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب فضائية "إل بي سي" اللبنانية، فإن دياب سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى أن الزيارة ستستمر حتى يوم الثلاثاء.

وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل حكومة جديدة، لكن دون نتيجة حتى الآن، ويدور خلاف بين الحريري والرئيس اللبناني، ميشال عون، منذ أشهر حول شكل هذه الحكومة وعدد أعضائها، الأمر الذي بدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

ويشهد لبنان منذ نحو عام ونصف، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، في ظل غياب أي خطة من قبل السلطة السياسية الحالية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والسياسي المتأزم.