الداخلية المصرية تكشف ملابسات سير "توك توك" على شريط السكة الحديدية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي"، اليوم الأحد، فقد تبين أن قائد المركبة دخل محطة السكة الحديدية عبر أحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية، وسار بمركبته بين القضبان داخل المحطة وخرج من مزلقان آخر.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، في تحديد وضبط قائد المركبة وبحوزته الـ "توك توك" المشار إليه.

وبمواجهة صاحب المركبة، أقر بأنه ارتكب الواقعة، وذلك بهدف اختصار الطريق والوقت.

​وأشار الموقع إلى أن السلطات قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحق صاحب المركبة.

من جانبه أعرب وزير النقل كامل الوزير في تصريحات تلفزيونية عن غضبه من هذه الواقعة، معتبرا أنها تعبر عن حالة من "الاستهتار".

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد لموقع التواصل الاجتماعي صورة للمركبة وهي تسير على قضبان السكة الحديدية.