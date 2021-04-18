مصر.. خروج قطار عن القضبان بالقليوبية وانقلاب إحدى عرباته

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي"، فإن الأجهزة الأمنية في المحافظة تلقت إخطارا بانقلاب عربة قطار بالقرب من قرية سندنهور التابعة لمركز طوخ.

AHMED EL-MOGHRABI

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن قطار 949 "القاهرة المنصورة" خرج عن القضبان، قرب محطة طوخ.

وقال مصدر في المحافظة إنه يجري التعامل مع الموقف بكل جدية من جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة.

وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام محلية، بوقوع حادث قطار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأظهر فيديو متداول خروج بعض عربات قطار عن القضبان، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض العربات.

انتقلت على الفور لموقع الحادث، أكثر من 20 سيارات إسعاف، تحسبا لوجود أي إصابات بين صفوف الركاب.