أكثر من 200 ألف مواطن عراقي تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبيّن البدر أن 235 ألف شخص تقريبا تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العراق، حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"سبوتنيك"، عن 700 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وصلت حتى الآن إلى العراق.

ونوه المتحدث بأن اللقاحات هي، أسترازينيكا البريطاني، وفايزر الأمريكي، وسنوفاك الصيني.

وحصل العراق على أول جرعات من لقاحات كوفيد-19، وكانت 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية، ووصلت الجرعات في الثاني من مارس/آذار الماضي، كتبرع من الصين.

ومازال العراق يشهد ارتفاعا بإصابات كورونا مسجلا حتى الآن 970987 حالة منذ تفشي الجائحة، فيما سجل يوم أمس السبت 17 أبريل/نيسان، 6552 إصابة جديدة، و33 حالة وفاة في عموم البلاد، حسب الموقف الوبائي لوزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس السبت، المجموع الكلي لعدد الملقحين بلغوا حتى الآن 215801.

ويسعى برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي إلى توفير ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للدول ذات الدخول المنخفضة بحلول نهاية 2021.