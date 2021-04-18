جنرال إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن تدمير "النووي العراقي"

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أمس السبت، حوارا مع الجنرال عاموس يادلين، أكد فيه أنه كان أحد الطيارين الذين شاركوا في عملية "الأوبرا" في يونيو/حزيران 1981، عندما ألقت 8 طائرات إسرائيلية "إف -16"، قنابلها على محطة الطاقة النووية العراقية في "أوزيراك".

وأفاد عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أن مهمة استهداف المنشأة النووية العراقية كانت أسهل، كونها قد تركزت في مكان واحد، مقارنة بالمنشآت النووية الإيرانية، على سبيل المثال.

وذكر الجنرال يادلين، الذي يترأس مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حاليا، أنه قبل أربعين عاما، أقلعت 8 طائرات إسرائيلية من نوع "إف 16"، وحلقت فوق البحر الأحمر، وقطعت الحدود الأردنية السعودية، ونجحت في إلقاء قنابلها على محطة الطاقة النووية العراقية في "أوزيراك" قبل أيام من إطلاقها.

وأطلقت إسرائيل على تلك العملية العسكرية المهمة اسم عملية "الأوبرا"، وهي العملية التي كان أحد طيارييها، الجنرال عاموس يادلين.