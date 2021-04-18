شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تدعو لتوقيع اتفاق ملزم قبل المضى فى الملء الثانى لسد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، اجتماعاً لسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي المعتمدين لدى الخرطوم ظهر اليوم، الأحد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، اليوم ، الأحد، إن الاجتماع شارك فيه ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، وأدار اللقاء السفير خالد فرح مدير عام الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجي السودانية.

قدمت الوزيرة شرحاً مفصلاً عن مخرجات مفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخراً في كينشاسا، موضحةً موقف السودان الثابت بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الإثيوبى، وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الأفريقية للوصول إلى حلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.

من جانبه، قدم وزير الرى والموارد المائية السودانى شرحاً عن الإجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة فى المفاوضات، مشيراً إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعياً للتوصل لاتفاق عاجل مؤكداً ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة.