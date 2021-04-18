شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بُشرى سارة بشأن «المناعة المجتمعية» ضد «كورونا» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الدكتور طلال التويجري، أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس “كورونا”: إنهم يستهدفون الوصول إلى نسبة تطعيم 70% من أفراد المجتمع قبل نهاية العام الجاري 2021.

وأوضح التويجري خلال استضافته في برنامج “ليوان المديفر” على قناة روتانا خليجية، أن هناك عدد من التحديات مثل توريدات اللقاحات وغيرها، ولكن – بإذن الله- سوف يصلون للهدف المنشود بتحقيق المناعة المجتمعية بتطعيم 70% من أفراد المجتمع بنهاية 2021 لأنها عزيمة قوية.

وأشار إلى أنه عند الوصول إلى نسبة الـ70% بنهاية العام الحالي وقتها يمكن عودة الدراسة حضورياً وهذا من ضمن المستهدفات.