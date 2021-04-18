شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يكشف عن توقعاته لخريطة الأمطار على مناطق المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية، وانحصار تأثيرها اليوم الأحد على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من مناطق عسير، والباحة، وعلى أجزاء من مكة وربما تمتد ناحية جنوبي منطقة المدينة المنورة.
كما توقع المسند، أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تثير الغبار في المنطقة الشرقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
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