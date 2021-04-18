شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر المضمضة على صحة الصيام؟.. «المصلح» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، مدى تأثير (المضمضة) على صحة الصيام.

وقال المصلح: إنه قد جاء في السنن من حديث لقيط بن صبرة، أن صلى الله عليه وسلم قال : (أسبِغِ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)، وفي رواية لأبي داود قال: (إذا توضَّأت فمَضْمِض).

وأضاف المصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، والأمر يشمل الصائم وغيره، ونهى عن المبالغة في الاستنشاق، وكذلك المبالغة في المضمضة.

وأشار إلى أن المضمضة المعتدلة سيبقى أثرها في الفم قليلاً، وهذا الكم القليل لا يبطل الصيام.