شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإفراط في تناول المسكنات من أجل علاج الصداع قد يؤدي إلى نتائج عكسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" من أن الإفراط في تناول المسكنات من أجل علاج الصداع قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أي تفاقم الصداع.



وعندما تحدث الإصابة بالصداع على نحو أكثر تكرارا، يستمر لمدة أطول، كما أنه يصبح أكثر شدة.

ولتجنب تفاقم الصداع تنصح المجلة الألمانية المعنية بالصحة بعدم تعاطي المسكنات لمدة تزيد على 10 أيام في الشهر.