الإفراط بمضادات الالتهاب قد يزيد التعرض لأزمات القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توصلت دراسة أمريكية إلى أن كثيراً من البالغين الذين يستخدمون الآيبوبروفين وأشكالاً أخرى مما يعرف بمضادات الالتهاب اللاستيرويدية يتعاطون كميات أكبر من اللازم، مما يزيد خطر تعرضهم لآثار جانبية خطيرة مثل النزيف الداخلي والأزمات القلبية.



ووجدت الدراسة أن نحو 15 بالمئة من البالغين الذين يتعاطون الآيبوبروفين في أدوية مثل (موترين وأدفيل) أو أنواع أخرى من العقاقير اللاستيرويدية مثل الأسبرين والنابروكسين مثل دواء (أليف) والسليكوكسيب (سيليبركس) وميلوكسيكام (موبيك) والدايكلوفناك (فولتارين) يتخطون أقصى جرعة يومية موصى بها من هذه العقاقير.

وقال ديفيد كوفمان من جامعة بوسطن وكبير الباحثين في الدراسة «العقاقير اللاستيرويدية المضادة للالتهاب تعد من أكثر الأدوية شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة والعالم».

وأضاف كوفمان في رسالة بالبريد الإلكتروني «قد يكون لهذه الأدوية آثار جانبية خطيرة تشمل حدوث نزيف بالجهاز الهضمي والأزمات القلبية وكثيراً ما يتم تناولها دون إشراف طبي لأن كثيراً منها متاح للبيع دون وصفة طبية».

وأجريت الدراسة على 1326 شخصاً، قالوا إنهم تناولوا الآيبوبروفين خلال الشهر السابق.