إصابة وزير الرياضة المصري في حادث أدى إلى انقلاب سيارته

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المتحدث باسم الوزارة، محمد فوزي، قوله إن الوزير نقل إلى أحد المستشفيات في منطقة السادس من أكتوبر، وألغيت زيارته إلى محافظة البحيرة.

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ووفقا للتحريات الأولية، فإن سيارة الوزير انقلبت أثناء رحلته، وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن فريقا من مباحث محافظة الجيزة انتقل إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

فيما نقلت عن مصادر طبية، قولها إن الوزير أصيب بقطع في فروة الرأس، وإنه سيتم خياطة الجرح وإجراء الفحوصات اللازمة على المخ للتأكد من سلامته، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للوزير.

من جانبه قال فوزي في تصريحات للصحفيين، إن الوزير بصحة جيدة، والحادث سببه اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة، مشيرا إلى نقل الوزير إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

وافتتح وزير الشباب والرياضة، أمس السبت، منشآت رياضية في مدينة بنها، منها الجزء الأول من استاد بنها على أن يكون الافتتاح الكلي نهاية العام الجاري.