هزة أرضية تضرب ولاية باتنة شرقي الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لجريدة "النهار" المحلية، فإن مركز الهزة الأرضية، التي ضربت الولاية في حدود الساعة التاسعة صباحا، حُدد بـ3 كم جنوب غرب ولاد سلام في ذات الولاية.

ولم ترد أي تفاصيل إلى حد الآن عن حجم الخسائر المادية أو البشرية نتيجة الهزة الأرضية.

يذكر أن المركز سجل، يوم الأربعاء، هزة أرضية بشدة 3.2 درجة على سلم ريختر في ولاية بجاية شمال شرقي البلاد.

وحسب المصدر ذاته، فإن الهزة سجلت عند الساعة التاسعة و7 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، وحدد مركزها بـ31 كلم شمال شرق رأس كاربون.

وأصدر والي المدينة قرارات بمنع حركة المركبات وتنقل الرجلين عبر الطريق المؤدي إلى رأس كاربون، التي كانت مركز الزلزال الأخير إلى غاية زوال خطر الهزات الارتدادية.

وجاء في بيان للولاية: "مضى السيد الوالي قرارا يتضمن منع حركة مرور جميع المركبات والدراجات النارية وتنقل الرجلين عبر الطريق المؤدي إلى رأس كاربون Cap Carbon وزيڤواد les Aiguades ببلدية بجاية، إلى غاية عودة الوضع إلى حالته الطبيعية وزوال كل عوامل الخطر".

وأضاف البيان: "يستثنى من هذا الإجراء المجاورين لهذه المناطق ‏ومختلف المركبات التابعة للهيئات والمؤسسات العمومية ووحدات التدخل والإسعاف للحماية المدنية".