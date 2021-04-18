ارتفاع كبير لاحتياطي الأردن من الذهب مع تراجع رصيد العملات الأجنبية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء ارتفاع إجمالي قيمة الاحتياطيات، حيث أظهرت بيانات المصرف المركزي أن احتياطي الذهب ارتفع بنسبة 23.5% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2020، حسبما نقلت صحيفة "عمون" الأردنية.

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فيما أظهرت البيانات تراجع احتياطي العملات الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 2.7% إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

يشهد الأردن أزمة اقتصادية وضغوطا مالية، عمقتها جائحة فيروس كورونا، ويسعى جاهدا إلى البحث عن مداخيل جديدة لتدعيم موازنة الدولة العامة المنهكة، من أجل حلحلة الأوضاع الصعبة.

ويقول خبراء إن

الاقتصاد الأردني منهك بسبب كورونا، وإغلاق الحدود مع سوريا والعراق، وقلة المساعدات الخارجية، كما أنه يعاني تراكمات المديونية وفوائدها.

قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، السبت، إن مبيعات الأسواق في رمضان الحالي هي الأقل منذ عشر سنوات بعد انخفاضها بنحو 50 في المئة عن أشهر رمضان قبل الجائحة.