مصر... حقيقة إلغاء الدعم التمويني والخبز للمستفيدين من مبادرة "سيارات الغاز الطبيعي"

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لإلغاء الدعم التمويني أو الخبز للمستفيدين من مبادرة "تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي"، بحسب بيان رسمي صادرعن مجلس الوزراء المصري.

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وأوضحت الوزارة أن جميع المستفيدين من المبادرة مستمرون في تلقي الدعم التمويني سواء خبز أو مقررات تموينية بشكل طبيعي دون تأثير، وشددت على أن الاستفادة من المبادرة لا تأتي ضمن معايير حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء المصرية أنه تم التوجيه بعدم دخول السيارات الجديدة والتي سيتم استبدالها في ضوء المبادرة ضمن قواعد الاستبعاد من الدعم التمويني، وذلك تشجيعا للمواطنين على الاشتراك في المبادرة وإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة.

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد تسلمه مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين؛ لأنها تتيح حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتيسير فرصة امتلاكهم سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة.