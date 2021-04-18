إعلام: اعتقال رئيس "حزب الحل" العراقي على خلفية ملفات فساد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "العراق اليوم"، عن مصدر رفيع المستوى، أن اللجنة اعتقلت رئيس حزب الحل وابن شقيقته لؤي الكربولي، فجر اليوم الأحد.

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وأوضح المصدر أن عملية إلقاء القبض جاءت على خلفية اعترافات سابقة للمعتقل بهاء الجوراني، كشف فيها عن تورط هذه الشخصيات في ملفات فساد بمليارات الدنانير في وزارة الصناعة وفي جمعية الهلال الأحمر العراقية.

وذكر المصدر أن قوة من اللجنة نفذت أمر الاعتقال في منزل رئيس حزب الحل، وفق الاعترافات المدونة ضده.

وأوضح المصدر أن هؤلاء الموقوفين سيتم عرضهم على الجهات القضائية خلال الساعات القادمة لحسم مصيرهم.

وزعم المصدر أن بعض الساسة يمارسون ضغوطا سياسية كبيرة على لجنة مكافحة الفساد من أجل إنقاذ جمال الكربولي وابن شقيقته، وإغلاق الملفات المثارة ضدهما.

ولكنه شدد على أن جهات التحقيق هي من سيتولى الأمر، لكشف الحقيقة، مشيرا إلى أن الملف قضائي بالدرجة الأولى، ولا تتدخل فيه أي جهة تنفيذية إلا لتنفيذ القرارات.