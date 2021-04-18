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الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانياً غرب تعز

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أعلن الجيش اليمني السيطرة على مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، عقب معارك ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استعادة تلة الشيكي وقرية زبيدة بعد هجوم للجيش، فجر أمس، على مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية في المديرية الواقعة في الريف الغربي لتعز.
من جهةً أخرى، أوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن المواجهات أسفرت عن مقتل 35 من مليشيا الحوثي الإرهابية وتدمير عربة من نوع BMP تابعة لهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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