شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني بالمملكة يوثق زيارته لبيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قام السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، بزيارة بيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء، حيث أبدى اهتمامه بمشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بترميم وتأهيل المساجد التاريخية.

ونشر تشين ويكينغ، صورة توثق زيارته لبيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء، وعلق عليها قائلاً : ” أدركت أن القيادة الرشيدة تحمل على عاتقها مسؤولية توحيد الوطن وسعادة الشعب”.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أن شاهد حلقة عن المساجد التاريخية عبر قناة السعودية تحكي قصصاً عن بيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء.

يذكر أن مسجد الشيخ أبو بكر بمحافظة الأحساء، يأتي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة.

ويعد مسجد أبو بكر من أقدم المباني التراثية وسط حي الكوت القديم بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء، ويبعد المسجد نحو 200م شرق مقبرة الكوت، ونحو 390 م جنوب غرب قصر إبراهيم.

فيما يكتسب “بيت البيعة” شهرته حينما حلَّ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ على أرض الأحساء عام 1331هـ، وأقام في بيت الملا ” البيعة”، حيث بايعه أهالي الأحساء فيه.