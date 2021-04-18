شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مباشرة من الحرم.. المعتمرون يؤدون مناسكهم وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدى جموع المعتمرين مناسك العمرة، صباح اليوم الأحد 6 رمضان، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأبدى جميع زوار بيت الله الحرام التزاما شديدا بتعليمات أجهزة الدولة بخصوص الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية للوقاية من عدوى كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا”، مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق “اعتمرنا” بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ، تُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ووفقاً لهذا التعاون يتيح تطبيق “توكلنا” إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة، استنادًا إلى ما يحظى به التطبيق من موثوقية عالية بفضل البنية التحتية المتطورة التي يعتمد عليها، ما جعل منه خيارًا وطنيًا موثوقًا وآمنًا في تقديم الخدمات الحكومية.

ودعت وزارة الحج والعمرة عموم مستخدمي تطبيق “توكلنا” إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery)؛ للاستفادة من خدمات تصاريح العمرة، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله لضمان أعلى درجات خصوصية وأمان المعلومات والبيانات.