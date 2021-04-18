شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لطالبات بجامعة جازان يؤدين الاختبارات في الممرات.. والجامعة تعتذر وتُشكل لجنة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي:

أصدرت جامعة جازان بياناً ردت خلاله على صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل لطالبات يؤدين الاختبارات في الممرات.

وقال المتحدث الرسمي بجامعة جازان حسن محرق، إن الجامعة رصدت بتاريخ السبت 5 رمضان 1442 الموافق 17 أبريل 2021م صورة لطالبات يؤدين الاختبارات النهائية في أحد ممرات كليتهن، في مشهد لا تقبله الجامعة على الإطلاق، مشيراً إلى أن الجامعة تتقدم بالاعتذار للطالبات لحدوث ذلك.

وأوضح أنه صدر توجيه رئيس الجامعة بتشكيل فريق للتحقيق، مشيراً إلى أن الجامعة سوف تنشر نتائج التحقيق فور صدورها وبشكل عاجل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة لطالبات بجامعة جازان يؤدين الاختبارات في أحد الممرات، الأمر الذي أثار استياء المغردين.

وعلق أحد المغردين قائلاً: “لا يمكن أن تكون الاجتماعات في الجامعات عن بُعد والاختبارات حضورياً”.

وقال الإعلامي مفرح الشقيقي: “ما زلت أتمنى من الجامعات الكرام التي ما زالت تُصر على الاختبار الحضوري أن تأخذ اليوم نفس خطوة الجامعات التي تجاوبتْ وتراجعت عن قرارها حرصاً على أعلى مستويات الأمان ‏بصوت كبير يملؤه ما تبقى من تفاؤل، افعلوها ‬⁩‏حفظ الله الجميع”.