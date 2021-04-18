شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض» تكشف ملابسات فيديو متداول لحصول مواطن على حقنة لقاح فارغة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بياناً كشفت خلاله ملابسات مقطع الفيديو المتداول لحصول مواطن على حقنة اللقاح بدون دخول اللقاح في الجسم.

وأوضحت صحة الرياض، أن تلك الواقعة حدثت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لإحدى الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض، مبينةً أنه تم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

وأكدت صحة الرياض، أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المُعتمدة من وزارة الصحة، مشيرةً إلى أنه تمت مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.