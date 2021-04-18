- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تتخطى 7 ملايين جرعة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد حتى الآن إلى أكثر من 7 ملايين جرعة.
وقالت الوزارة: إن هذه الجرعات تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 مركزاً للتطعيم موزعة في مختلف مدن ومحافطات ومناطق المملكة، مجددة الدعوة للجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي”.
ودشّنت الوزارة المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تتخطى 7 ملايين جرعة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.