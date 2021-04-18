آبل تكشف عن حيلة خفية في أجهزتها يحتاجها الجميع.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت "آبل" عن حيلة خفية في أجهزتها تسمح بتصوير الوثائق والمستندات الهامة وهي ميزة يحتاجها الجميع.



وبحسب آبل، فإن كل ما يتطلبه الأمر هو فتح تطبيق "Notes"، ومن ثم فتح مستند جديد للوصول إلى الكاميرا.

وبعد فتح مستند جديد، يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة الكاميرا، أسفل المستند، للاستعداد لتصوير الوثائق المطلوبة.

وكل ما على المستخدم القيام به هو تثبيت الوثائق التي يرغب بمسحها أمام الكاميرا، في وضعية ثابتة، ليتم التقاط الصورة، وفق "قناة الحرة".

ويُنصح عادة باللجوء إلى موقع مضاء جيدا لالتقاط أفضل صورة ممكنة للوثائق، دون الحاجة لاستخدام إضاءة الهاتف "فلاش".

وتلفت آبل إلى أن مسح الوثائق يتم بشكل تلقائي فيما لو كان الجهاز مثبتا على وضعية "Auto"، وفي حالة الرغبة بالتقاط الصور بشكل يدوي، يتعين على المستخدم ضغط أيقونة التصوير في تطبيق الكاميرا، أو استخدام أزرار رفع الصوت وخفضه، ومن ثم حفظ الصورة.