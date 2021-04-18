لتجنب الإصابة مجددا... نصائح للمتعافين من كورونا خلال رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وكيل وزارة الصحة المصرية للطب الوقائي محمد عبد الفتاح، إن الإصابة بفيروس كورونا والتعافي منه ليس بضمان كاف لعدم الإصابة مرة أخرى بالفيروس، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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ونفى عبد الفتاح ما يتم تداوله من معلومات حول اكتساب المتعافين من وباء كورونا مناعة وقائية ضد الفيروس لمدة 3 أشهر.

ولتجنب إصابة المتعافين من كورونا خلال شهر رمضان، نصح عبد الفتاح بمجموعة من الإجراءات، في مقدمتها ارتداء الكمامات وعدم تبادل الزيارات و"العزومات".

كما نصح الطبيب المصري بعدم تبادل التحيات بالأيدي عقب الصلاة في المساجد واستعمال سجادة الصلاة الخاصة والحفاظ على المسافة الآمنة من اليمين و اليسار.

وشدد عبد الفتاح على أهمية تهوية المنازل وتنظيفها بشكل مستمر، وعدم الإقبال على المولات ومطاعم الأغذية المزدحمة.

وطالب أصحاب المحلات الغذائية بالحفاظ على سلامة المواطنين من خلال توفير مناطق انتظار، الأمر الذي يمنع عدم الازدحام داخل المحل، ويحافظ على سلامة المواطنين.