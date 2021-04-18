سماعة لاسلكية تشحن نفسها بالتعرض للشمس.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دائما تأخذنا التكنولوجيا لما هو أبعد من حدود الخيال، هذه المرة طال التطور السماعات اللاسلكية في ظل منافسة قوية بين العديد من الشركات.



الخطوة هذه المرة تقودها شركة Urbanista والتي أعلنت عن سماعة لاسلكية يمكنها أن تشحن نفسها تلقائيا بالطاقة الشمسية.

وقالت الشركة السويدية في الفيديو الترويجي، إن السماعة ذاتية الشحن والمدعومة بالخلايا الشمسية تنقلنا إلى عصر جديد في عالم أجهزة الصوت المحمولة.

وأضافت شركة Urbanista، أن السماعة Los Angeles هي الأولى من نوعها في العالم، حيث تستخدم التكنولوجيا الخضراء المتقدمة.

وأكدت الشركة أن السماعة تحول جميع أشكال الإضاءة الخارجية والداخلية إلى طاقة لتوفير وقت غير محدود فعليا.

وأكدت بيانات الشركة، أنه توجد شريحة على الإطار الذي يثبت السماعة على الرأس تحول الضوء إلى طاقة شمسية تشحن البطارية الداخلية للسماعة.

المثير في السماعة الجديدة، أن وجودها في الشمس لمدة ساعة واحدة فقط يساعد على شحن السماعات لتعمل مدة 3 ساعات إضافية، أما في الأيام الغائمة فتعرض السماعة للضوء لساعة يكفيها لتعمل ساعتين إضافيتين زيادة عن المدة التي يكفيها شحن البطارية الأساسي.