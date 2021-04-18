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مدير مكتب محمد بن سلمان يعلق على قدوم المولود الخامس لولي العهد

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دبي - محمود عبدالرازق - وغرد العساكر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: "اللهم بارك لسمو سيدي ولي العهد ما وهبه الله ورزقه، بقدوم مولوده الجديد الأمير عبد العزيز بن اللهم ارزقه بره واحفظه لوالديه واجعله قرة عين لهما".

​وكان ، الأمير محمد بن سلمان، رزق أمس السبت، بمولود جديد أسماه عبد العزيز، على اسم جده مؤسس المملكة العربية .

وتوالت التهاني والتبريكات لولي العهد السعودي بمولوده الجديد، وهو ما بدأه شقيقه، الأمير سعود بن سلمان، حينما كتب مغردا على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس السبت، مباركا لأخيه على ولده الجديد، عبد العزيز.

وتصدر هاشتاغ "عبد العزيز بن محمد بن سلمان" الترند على موقع "تويتر"، أمس السبت، والذي حرص المغردون من خلاله على تقديم التهنئة لولي العهد السعودي بقدوم مولوده الجديد.

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، متزوج من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود. وله منها خمسة أولاد، هم: سلمان، مشهور، فهدة، نورة وعبد العزيز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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