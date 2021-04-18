عطل «تويتر» يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة «تويتر» في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى «تويتر»، بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.



وقالت الشركة في «تغريدة»: «قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح مشكلة، وستعودون إلى الجدول الزمني قريباً». وذكر موقع «داون ديتيكتور دوت كوم» لمراقبة عمليات الانقطاع: إن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة دون إمكانية الوصول والتغريد. وربما يكون الانقطاع قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين.

وبدأ مستخدمو الموقع في الإبلاغ عن المشكلات قبل 6 ساعات تقريباً، حيث أكد الكثير من المستخدمين أن التغريدات لا يتم تحميلها، والبعض قال إنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى التطبيق. وقال حساب الدعم الفني لموقع «تويتر»: إنه يعمل الآن على حل المشكلة، وكتب حساب الدعم الفنى فى تغريدة: «ربما لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن نعمل على إصلاح مشكلة، وستعودون أونلاين قريباً». أبلغ نحو 40 ألف مستخدم على «تويتر» عن مشكلات في موقع التواصل الاجتماعي قبل 6 ساعات، وفقاً لموقع مراقبة انقطاع التيار Downdetector.com.

ووفقاً للخريطة، يواجه المستخدمون في المكسيك وأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا والفلبين أيضاً مشكلات مع الموقع.