اعرف القصة.. الروس يبتكرون جهازا جديدا يتعرّف على كل أنواع الأجسام المضادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ابتكر العلماء الروس جهازا جديدا متعدد المهام من شأنه تحديد كمية كل الأنواع من الأجسام المضادة ويمكن استخدامه كذلك لاتخاذ قرار بتطعيم إضافي.



وقد سجل العلماء في معهد الوبائيات والبيولوجيا المجهرية التابع لهيئة الرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) أول جهاز مناعي مرتبط بالإنزيم في روسيا من شأنه تحديد كميات كل الأنواع من الأجسام المضادة.

جاء ذلك على الموقع الرسمي لهيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية الحكومية.

وقال الموقع إن جهاز الاختبار الجديد يقيس كمية الأجسام المضادة لدى الذين أصابهم فيروس كورونا ومن لديهم أعراض المرض وكذلك الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19" أو تواصلوا مع المرضى في الماضي وليست لديهم أعراض واضحة.

وقال العلماء الروس إن جهاز الاختبار الجديد قد يستخدم لتقييم القدرة المناعية لدى المصابين بفيروس "كورونا" أثناء علاجهم. علاوة على ذلك يمكن استخدام جهاز الاختبار لتقييم كمية الأجسام المضادة لدى المتعافين من "كوفيد – 19" وتقييم مناعة القطيع.

وقال الأخصائيون في هيئة "روس بوتريب نادزور" سيساعد في تقييم قوة الرد المناعي بدءا من المستوى المتدني جدا وانتهاء بالمستوى العالي للقدرة المناعية. لذلك قد يكون الجهاز مفيدا لاتخاذ قرار بشأن التطعيم الإضافي ضد فيروس كورونا.