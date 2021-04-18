شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العسل فوائد مباشرة على الصحة والبشرة.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مثلما للعسل فوائد لا تحصى على الصحة، هناك فوائد مماثلة للبشرة، ومن هذا المنطلق تم استخدامه كمكون أساسي في العديد من الكريمات التي تحسن من البشرة والوجه، ويمكن للمرأة أن تحصل على فوائده من خلال صنع ماسك منزلي بمكونات أخرى مع العسل منها خليط لتنظيف البشرة، حيث يتم مزج ملعقة صغيرة من الحليب. مع 4 ملاعق صغيرة من العسل. ومن ثم توزع كقناع على الوجه بالفرشاة المسطحة، أو باليد على أن تكون نظيفة، وبعدها يترك الماسك على البشرة حوالي النصف ساعة، ويغسل الوجه من بعدها بالصابون.



أما ماسك العسل وعصير الليمون فيمكن استخدامه للبشرة الدهنية، لأن العسل يحتوي على مواد تُعالج البشرة الدهنية المُعرَّضة لحب الشباب، كما يُرطب البشرة الجافة، أما عصير الليمون فهو يشدّ البشرة، ويُقلل حجم مساماتها، ويمكن صنعه من خلال إضافة كمية من عصير الليمون. وكمية من العسل، تُعادل ضعف كمية عصير الليمون، على أن يتم توزيعها على المناطق الجافة من البشرة.