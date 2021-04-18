تعرف على عدد إصابات فيروس كورونا الجديدة بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت جمهورية مصر العربية عن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، عن تسجيل 845 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 544 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162714 حالة حتى أمس.

وقال مجاهد، بحسب ما ذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 215484 من ضمنهم 162714 حالة تم شفاؤها، و12694 حالة وفاة.