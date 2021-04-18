شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 1388 حالة كورونا وإصابة 33 فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1388 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، وشفاء 1360 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 255.860 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1440 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 239.027 حالة

كما أعلن العراق تسجيل 33 حالة وفاة و6552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في جميع أنحاء العراق ارتفعت إلى 970987 إصابة توفي منهم 14948 شخصا فيما تماثل للشفاء 849718 حالة.