استهداف مقر تابع للحشد الشعبي بالصواريخ شمالي العراق

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، امس السبت، بأن مجموعة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "خمسة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، أودت إلى إصابة خمسة عناصر أمن، بينهم اثنين من الجيش العراقي".



ويوم الخميس الماضي، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قوة من الحشد الشعبي استهدفت بهجومين صاروخيين في محافظة نينوى شمالي البلاد.