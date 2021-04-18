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التحالف: تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "أنصار الله" تجاه السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف في بيان، نقلته وكالة الأنباء ، "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني". 

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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