شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: 4.6 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و655 ألفا و7 أشخاص.

وأفادت الوزارة - في بيان السبت - بأن 71344 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تلقى 4 ملايين و186 ألفا و449 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.