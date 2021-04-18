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الصحة المغربية: 4.6 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا اللقاح ضد بلغ 4 ملايين و655 ألفا و7 أشخاص.

 

وأفادت الوزارة - في بيان السبت - بأن 71344 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تلقى 4 ملايين و186 ألفا و449 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة.

 

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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