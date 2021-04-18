شكرا لقرائتكم خبر عن المسبب الأول لسرطان الرقبة.. «الصحة» تدعو لاستغلال شهر رمضان للإقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة المدخنين إلى استغلال فرصة الصيام في شهر رمضان المبارك للإقلاع عن التدخين.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”، أن ساعات الصيام الطويلة، لابد من استغلالها من أجل الإقلاع عن التدخين.

وأشارت الوزارة إلى أن الدراسات توضح أن التدخين هو المسبب الأول لأمراض سرطان الرأس والرقبة.