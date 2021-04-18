شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يضبط كمية كبيرة من المخدرات..والقبض على شخص يدير شبكة للتهريب الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة الرشيدية، من ضبط طنين و500 كيلوجرام من مخدر الحشيش، والقبض على شخص؛ لارتباطه بشبكة إجرامية تعمل في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي أنه تم تنفيذ هذه العملية وضبط المتورط فيه متلبسا بنقل شحنة من المخدرات على متن سيارة، غير أنه رفض الاستسلام وحاول الفرار بشكل عرّض حياة مستعملي الطريق وأفراد الشرطة للخطر، وهو ما اضطر أحد ضباط الشرطة لاستعمال سلاحه وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية، أسفرت عن القبض عليه.

وأضاف البيان أن عملية التفتيش التي جرت بداخل هذه السيارة أسفرت عن العثور على 97 "رزمة" من مخدر الحشيش بلغ مجموع وزنها طنين و500 كيلوجرام، علاوة على حجز خرطوشتي سلاح للصيد و360 كيلوجراما من سنابل القنب الهندي و70 كيلوجراما من مسحوق التبغ المهرب.

وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط سيارة أخرى، قام سائقها بالهرب، حيث تم العثور بداخلها على 4 "رزم" من سنابل القنب الهندي، بلغ وزنها 100 كيلوجرام، علاوة على 950 جراما من مخدر الحشيش و28 كيلوجراما من التبغ المهرب.

وأشار البيان إلى أن عملية البحث كشفت عن أن الشخص الذي تم ضبطه مطلوب لدى الجهات الأمنية لتورطه في قضية قتل عمد، وقامت السلطات الأمنية بالتحفظ عليه قيد الحراسة انتظارا لنتائج التحقيقات والتحريات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة.