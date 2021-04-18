المفتى المصري السابق: شرب الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفي مقطع

نشره على جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، يقول إنه تلقى سؤالا تقول صاحبته: "زوجي يشرب الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟"، فما حكم الدين في ذلك.

وأجاب جمعة: "الصيام لا يبطل لأنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان وهى النية والامتناع عن شهوتي البطن والفرج".

وأكد أن "شرب الحشيش حرام وشرب الخمر حرام، بل ومن الكبائر، وفيها حد ومن ارتكب فاحشة فحرام وفيها حد، إنما صيامه صحيح وإن كان ينقص ثوابه وصلاته لا تبطل، لأنه أدى أركان الصيام والصلاة".

وشدد جمعه على "عدم الخلط بين أداء الفرائض والعبادات والمعصية"، وقال إن "كثيرا من الناس يقولون أنا هروح النار هروح النار، فيتركون فعل كل الفرائض والطاعات وهذا خطأ".