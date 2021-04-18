بوغدانوف يناقش هاتفيا مع عضو مجلس الرئاسة الليبي تعزيز التعاون بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن المجلس الرئاسي الليبي، إن "موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، استقبل أمس الجمعة، مكالمة هاتفية من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ناقش خلالها مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية الليبية، وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، والتي تأتي في إطار نتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، مؤخرا إلى موسكو".

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وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أعلن خلال اللقاء، الذي جمعه بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في موسكو، أمس الجمعة، أن بلاده تتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا، وتعول على دعمها، لا سّيما في المجال الاقتصادي.

وقال، "نحن نعلم أن روسيا الاتحادية دعمت تاريخيا الشعب الليبي، وتربطنا علاقات ودية وثيقة للغاية والاحترام المتبادل. نريد إعطاء دفعة جديدة لتعاوننا وبناء جسور جديدة بين بلدينا".

وأضاف، "توقع في ليبيا خلق مناخ اقتصادي جديد، تكون فيه روسيا حاضرة كشريك، وتدعم ليبيا اقتصاديا".

وتابع رئيس الحكومة الليبية قائلا، "نريد دعم الحياة في ليبيا؛ لذلك نحن بحاجة إلى دعمكم".

وعبر الدبيبة عن امتنانه العميق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه للشعب الليبي، خاصة في المراحل الأولى والأكثر صعوبة من الصراع المسلح في ليبيا، وقال:

"نحن ممتنون للدعم خلال مؤتمري برلين وموسكو، حيث تم تقديم الدعم من الرئيس بوتين؛ وهذا أمر قيم للغاية بالنسبة لنا".

ووصل رئيس الحكومة الليبية إلى موسكو، الخميس الماضي، وأجرى مباحثات مع نظيره الروسي، ميخائيل ميشوستين، ومع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.