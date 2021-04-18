اتصال هاتفي من الرئيس التونسي إلى ملك السعودية 

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، مساء اليوم السبت، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد والملك سلمان بن عبد العزيز، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنين أن "يعيد الله هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية قاطبة".

وناقشت المكالمة الهاتفية بين الرئيس التونسي والعاهل السعودي، العلاقات المتينة والراسخة في التاريخ بين البلدين.

سبق أن صرح وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الخميس الماضي، بأن العلاقات التونسية - السعودية قائمة على أسس وروابط أخوية قوية وراسخة، مشيرا إلى أنها تشهد تطورا مستمرا منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية.

وتابع الجرندي، في تصريحات لصحيفة "البلاد" السعودية:

نتطلع للوصول بالعلاقات الثنائية إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح الجرندي أنه "يمكن حدوث ذلك عبر تفعيل آليات التعاون المختلفة واستعادة نسق الاجتماعات، لاسيما اللجنة المشتركة (السعودية – التونسية) التي عقدت دورتها العاشرة في الرياض".

وقال وزير الخارجية التونسي:

إن السعودية كانت من أوائل الدول التي بادرت بالاستثمار في تونس، والمساهمة في دعم التنمية بنحو 40 مؤسسة سعودية أو بهامساهمين سعوديين.

ولفت الوزير التونسي إلى أن حجم استثمارات تلك المؤسسات في تونس يبلغ نحو 750 مليون دولار، كان لها دور في توفير أكثر من 6 آلاف و500 وظيفة مباشرة.