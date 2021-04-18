شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: 100 موظف وزعوا 25 ألف وجبة إفطار فى ساحات المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى إدارة الساحات بالمسجد الحرام؛ بالإشراف والمتابعة بتوزيع أكثر من 25 ألف وجبة إفطار صائم يوميًا تقدمها الجهات الخيرية فى ساحات المسجد الحرام طيلة موسم رمضان المبارك، وذلك وفقا لموقعها الرسمي.



شئون الحرمين عبر موقع تويتر

وأوضح أحمد المقاطى، مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام، أن الإدارة قد اعتمدت خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام، مشيرا إلى أنه تم تجنيد نحو أكثر من 100 موظفاً للإشراف ومتابعة توزيع أكثر من 25 ألف وجبة إفطار فى ساحات المسجد الحرام، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيرى بالمسجد الحرام.

وأشار أن العمل في مجال إفطار الصائمين يأتي تكاملياً مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة لتنظيم الإطعام الخيري بما يتناسب مع شرف المكان والزمان والإشراف والمتابعة على تقديم وجبات صحية وآمنة وفقاً للإجراءات الاحترازية.

وأضاف المقاطي أن عمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التوسعة السعودية الثالثة ( الساحات الشمالية) ويراعي فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة, وفصل مواقع الرجال عن النساء, وفق الضوابط العامة التي وضعتها الادارة.