شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بوزارة الصحة: جاري التحقق من مقطع «الحقنة الفارغة».. وتوقعات بصدور بيان خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مصادر في وزارة الصحة، أن الوزارة تتحق من صحة مقطع فيديو تم تداوله يظهر حقن أحد المستفيدين في مركز لقاح كورونا بـ”حقنة فارغة”.

وقالت المصادر، إن الجرعة المسحوبة لا يمكن إعادتها إلى العبوة، بعد سحبها، ولا يمكن إعادة بيع جرعات اللقاح، لأنه لم يتم السماح بالاستخدام التجاري للقاح في كافة المنشآت الصحية، ولفتت إلى أنه سيصدر توضيح من الوزارة خلال الساعات المقبلة، وفقاً لصحيفة “اليوم”.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطعاً يزعم ذهاب شاب لأخذ لقاح فايزر، وطلب التصوير، وبعد إرسال الفيديو لوالده اتضح بأنه لم يقم بتفريغ الإبرة، فتم رفع شكوى لوزارة الصحة وبعد التحقيقات تبين أن الممرض لم يقم بإعطاء الجرعة لكل من مر عليه، فكان يأخذ الجرعات لبيعها وفق ما هو متداول.