شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل التعليم عن بعد.. خبير تربوي يوضح كيفية مواجهة شعور الطلاب بالملل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح أستاذ علم النفس التربوي راشد السهل، أسباب شعور بعض الطلاب بالملل وكراهية الدراسة في ظل التعليم عن بعد. وأبان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه الأسباب تتلخص في :- ١.طريقة دراسة مملة ٢.دراسة أقل من قدراته ٣.ضعف التواصل مع الطفل ٤.الدراسة من طرف واحد ٥.دافعية دراسة ضعيفة ٦.صعوبة الموضوع ٧.توقيت خاطئ للدراسة ٨.تشتت انتباه الطفل ٩.مكان جلوس غير مناسب ١٠.وجود أكثر من طفل في نفس الوقت ووجه هذه النصائح لتقليل كراهية طفل للدراسة عن بُعد بهذه الطريقة: • توفير مكان مناسب • تقليل مدة دراسة • تنويع طريقة الدراسة • احرص على تعلمه للجهاز • استخدام ألوان وصور • داعبة ولاطفه • زمان ومكان مناسبين • دراسة مع لعب • تأكد من فهمه للموضوع • ضع له مكافأة • درّس باللعب • استخدم ألفاظ جميلة/ رائع

كانت هذه تفاصيل خبر في ظل التعليم عن بعد.. خبير تربوي يوضح كيفية مواجهة شعور الطلاب بالملل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.